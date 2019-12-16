وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقاولين

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، وظائف شاغرة لحملة الكفاءة فما فوق، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُحاسب، ومُراسل) .

وقالت الهيئة أن الوظائف الشاغرة هي :

– مُراسل ، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة المتوسطة (الكفاءة) ، وخبرة لا تقل عن سنتين.

– مُحاسب (Accountant) ، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها ، يفضّل وجود خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال ، وإجادة اللغة الإنجليزية واللغة العربية.

وأشارت الهيئة إلى أن التقديم من خلال الرابط التالي:اضغط هنا .