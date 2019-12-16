بالفيديو.. ضابط أمن يعتدي على طفل بالمدرسة

واشنطن(صدى):

اعتدى ضابط أمن إحدى المدارس في ولاية كارولينا الشمالية، على طفل في أحد أروقة المدرسة بطريقة وحشية.

ووثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، لقطات وحشية للحظات الاعتداء على الطفل صاحب الـ12 عامًا، إذ قام بإلقائه بعنف على الأرض مرتين وصفعه قبل سحله بشدة.

وفي البداية، اتجه الضابط في اتجاه الطالب دون إنذار وطرحه أرضًا، ثم انحنى ليكرر الحركة مرة أخرى ويجره بطول الأرض من قميصه.

ومن جانبه، علق المحقق على هذا الاعتداء الوحشي، قائلًا «صُدمنا بهذا المشهد، نحن جميعًا آباء وأجداد لدينا أطفال في نفس العمر، لدي ثمانية أحفاد، وهذا الطفل يذكرني بأحد أحفادي».

وأوضح أن الضابط أصبح في إجازة غير مدفوعة الأجر طوال فترة التحقيق معه، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يكن هناك أي تفسير وراء هذا الفعل الوحشي والمروع.