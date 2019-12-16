أمير الحدود الشمالية يستقبل المعلم الفائز بالمركز الأول على مستوى المملكة

رافع فريح(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, المعلم جمال بن عبدالله العنزي، بمناسبة حصوله على المركز الأول على مستوى المملكة في مسابقة الخط الديواني التي نظمتها جمعية الثقافة والفنون بجده بالتعاون مع شركة تراثنا التابعة لأرامكو السعودية .

وهنأ سموه, المعلم العنزي بحصوله على المركز الأول، راجياً له التوفيق والنجاح، ومثمناً اجتهاده في تنمية موهبته بما مكنه من المنافسة على المركز الأول وتحقيقه بجداره.

وأكد سموه دور المؤسسة التعليمية في التحفيز وتعزيز روح المنافسة وإيجاد البيئة الإبداعية التي تحلق بطموحات الجميع إلى مستويات أعلى لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان , منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بالعملية التعليمية .

فيما عبّر المعلم العنزي عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على هذا التكريم، وعده حافزاً لمواصلة التميز وتحقيق المراكز المتقدمة.