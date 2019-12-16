جيسوس: أعرف مقدار قوة الهلال.. هو أكبر ناد عربي

ماجد محمد(صدى):

أكد خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي فلامنجو البرازيلي، أنه يعرف مقدار قوة نادي الهلال، مشيرًا إلى أن المباراة لن تكون سهلة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: « أنا أعرف جميع لاعبي الهلال حيث أن هنالك لاعب واحد فقط في الفريق لم أدربه، وبالتالي أنا أعرف مقدار قوة هذا الفريق، وأنا واثق أن المباراة لن تكون سهلة».

وأضاف: «مدرب الهلال يقوم بعمل رائع مع الفريق، وقد عمل سابقاً في اليونان وفاز ببطولات عديدة، وهو مدرب معروف، وأعتقد أن الهلال أصاب بالتعاقد معه».

وأردف: «جميع لاعبي الهلال السعوديين هم من المنتخب الوطني، و أنا أعرفهم جيدا نحن نحترم الهلال كثيرا، ثم نفكر في ليفربول»، متابعًا: «الهلال ليس نادٍ معروف، لكنني أعلم أنه كبير وهو بمستوى عالٍ، لنفكّر بمباراة الهلال».

وأشار إلى أن «الهلال السعودي هو أكبر ناد عربي، لا يوجد ناد في العالم العربي مثل الهلال»، مضيفًا: «كان مظهر قوميز حنونًا، كنت مدربه وأتواصل معه لعدة مرات، سجل الهدف وذهب ليهديه لي».

وأفاد بأنه «لن يغير طريقة لعبه في الدور نصف النهائي أمام الهلال، ستكون خطوة للوراء إن فعلنا ذلك نريد أن نلعب لعبتنا المعروفة».