4 تعديلات تطبق في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

كشفت قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا عن مواجهة ريال مدريد الفائز باللقب 13 مرة لمانشستر سيتي بطل إنجلترا، بينما سيواجه ليفربول حامل اللقب منافسه أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب دييغو سيميوني.

وسيواجه يوفنتوس بطل إيطاليا منافسه أولمبيك ليون الفرنسي، بينما سيلعب باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند، ويتقابل برشلونة مع نابولي صاحب الأداء غير المتوقع.

ووقع توتنهام هوتسبير بقيادة المدرب جوزيه مورينيو مع رازن بال شبورت لايبزيغ الذي يظهر في أدوار خروج المغلوب لأول مرة، بينما أوقعت القرعة تشيلسي أمام بايرن ميونخ.

وشهد دور الـ 16 عدد من التعديلات المهمة التي سيتم تطبيقها، وهي : ( السماح بـ4 تغييرات منهم 1 في الوقت الإضافي، مسموح بتسجيل 3 لاعبين جدد لكل الأندية في دور ال16، من دون قيود سواء لعبوا في المجموعات بنفس البطولة مع فريق آخر أو لم يلعبوا).

وتتضمن : ( السماح للأندية بحضور القائمة كاملة في المباراة، وليس 18 لاعبًا فقط، والسماح للأجهزة الفنية بحمل أجهزة إلكترونية سواء ”هاتف أو تابلت أو حاسب آلي شخصي).