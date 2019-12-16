وظائف شاغرة للجنسين في شركة الشايع

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الشايع الدولية للتجارة، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للجنسين في مجال إدارة المعارض في المولات بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تحت مسميات «مساعد مدير معرض، مدير معرض، مساعدة مدير معرض، ومديرة معرض».

وأضافت أن مميزات العمل تتمثل في «راتب أساسي بالإضافة إلى بدل سكن وبدل نقل/ تحدد بعد المقابلة، عمولات ربع سنوية حسب سياسة الشركة، عمولات سنوية حسب سياسة الشركة، تأمين طبي.

كما تشمل المميزات «دورات تدريبية وتطويرية، زيادات سنوية بناءً على تقييم الأداء، وبطاقة تخفيض على جميع العلامات التجارية التابعة للشركة».

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو ابن مواطن أو مواطنة سعودي الجنسية، وأن يكون العمر ما بين 20 إلى 37 سنة، ولابد من وجود خبرة في مجال المعارض والأسواق، ولغة انجليزية ممتازة كتابةً وتحدثًا.

كما أشارت إلى أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الإثنين بتاريخ 2019/12/16م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، تُرسل السيرة الذاتية والخبرات إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]