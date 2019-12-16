أهمية نظام تنقية هواء السيارة صيفا وشتاء مع نظام سبيكترا ديجيتال

أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في مجال السيارات ، إن تنقية هواء السياره عملية مهمة ومن أجل ذلك تم ابتكار مايعرف ب ” سبكترا ديجيتال ” ويعني (( التحكم الآلي بنقاء الهواء ضمن السيارة ))هذا الزر يتواجد فقط في السيارات المزودة بنظام التحكم الآلي بالمناخ .

وأوضح الخبراء ، أن مهمة سبكترا ديجيتال ، أنه لدى ضغط الزر الخاص بهذا النظام فإنك تقوم بتفعيل نظام التحكم الآلي بنقاء الهواء ضمن السيارة وبهذه الحالة فإذا كنت صيفاً او شتاءً مغلق النوافذ ومشغل للمكيف او التدفئة فإن مكيف الديجيتال مصمم ليفتح كل فترة فتحات الهواء الخارجية لتبديل هواء الغرفة وتجديد الاوكسجين من الغرفة والتخلص من الروائح الكريهة داخلها .

وأشاروا إلى أن إذا صادف فتح هذه الفتحات مع مرور سيارة أو شاحنة تصدر سحابة من الدخان أو مررت بمنطقة فيها غبار شديد واتربة ناتجة عن سيارات امامك او دخولك بمنطقة ترابية في هذه الحالة سوف تدخل هذه الغبار والروائح الى غرفة السيارة وتؤذي الركاب ، لذلك تم اضافة هذا النظام لهذا النوع من السيارات ويدعى اختصاراً AQS.

وهذا النظام ببساطة يحتوي على حساس مكانه بجانب الراديتر الامامي للسيارة ، هذا الحساس يستشعر وجود غبار او دخان او غازات خانقة وبمجرد استشعاره لذلك يعطي اوامر لكمبييوتر السيارة الذي يقوم بدوره باغلاق فتحات دخول الهواء للسيارة وبالتالي يمنع دخول هذه الروائح لداخلها ويعيد،فتح هذه الفتحات عند استشعاره بزوال هذه الروائح والغبار.