فنون أبها تناقش تحرير العقل المسلم

فاطمه شاهر القحطاني (صدى):

تنظم مجموعة حرف القرائية في جمعية الثقافة والفنون بأبها حلقة نقاش مساء غد الثلاثاء لكتاب ” تحرير العقل المسلم في عصر ماقبل الحداثة” والذي كتبه عضو مجلس الشورى أ. د محمد آل عباس وذلك بمقرها في مركز الملك فهد الثقافي في قرية المفتاحة للفنون .

و أوضح مدير الجمعية أحمد السروي أن هذه الحلقة هي الأولى من نوعها التي تتناول كتاب لأحد أعضاء المجموعة، ليكون نقاش مفتوح و صريح وشفاف يتناول هذا الطرح الجديد و المختلف لواحد من أبرز المهتمين بالفلسفة في المملكة، مبينا أن الكتاب يحمل المثير من الرؤى و القراءات العميقة عن العقل المسلم ستكون مصدر اثراء للحلقة التي سيشارك فيها عدد من الأدباء و المثقفين.