نجم المنتخب البرازيلي يصطحب زوجته للأهرامات وأبو الهول في مصر

القاهرة(صدى):

قام لاعب كرة القدم البرازيلي، داني ألفيس، وزوجته عارضة الأزياء الشهيرة جوانا سانز، بزيارة الأهرامات وأبو الهول في مصر.

وقال أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، إن الزيارة بدأت بجولة داخل الهرم الأكبر، ثم متحف مركب خوفو، ومنطقة تمثال أبو الهول، وتساءل اللاعب البرازيلي عن كيفية بناء هرم خوفو وأوزان الأحجار الخاصة به.

وأضاف محيي الدين أنه خلال الجولة حرص اللاعب وزوجته على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما لتسجيل زيارتهما.