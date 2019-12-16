تعرّف على سعر تويوتا هايلاندر 2020 الجديدة بالريال

واشنطن(صدى):

كشفت معلومات رسمية، عن سعر تويوتا هايلاندر 2020 الجديدة كلياً الطراز الأكبر حجماً من سيارة تويوتا راف فور 2019 .

ويبدأ سعر تويوتا هايلاندر 2020 الجديدة في السوق العالمي من 34.600 دولار أمريكي وهو ما يعادل 129.750 ريال للنسخة القياسية L.

كما يبدأ سعر سيارة هايلاندر LE الجديدة من 36.800 دولار أمريكي أي ما يعادل 138.000 ريال، فيما يبدأ سعر تويوتا هايلاندر XLE الجديدة من 39.600 دولار أمريكي أي ما يعادل 148.500 ريال.

وأوضحت المعلومات، أن سعر نسخة ليمتد من طراز تويوتا هايلاندر الجديد يبدأ من 43.650 دولار أمريكي أي ما يعادل 163.687 ريال، بينما يبدأ سعر تويوتا هايلاندر 2020 بلاتنيوم يبدأ من 46.850 دولار أمريكي أي ما يعادل 175.687 ريال.