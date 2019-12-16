« كاردي بي » تقدم هدية مالية ضخمة جدًا لزوجها: انت تستحق

واشنطن(صدى):

كشفت النجمة الأمريكية كاردي بي، عن الهدية التي قدمتها لزوجها المغني أوفست؛ احتفالًا بذكرى عيد ميلاده الـ27، والتي تمثلت في هدية مالية ضخمة جدًا.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن النجمة الأمريكية قدمت هدية لزوجها عبارة عن 500 ألف دولار في عيد ميلاده، إذ بلغت ثروتها خلال عام 28 مليون دولار.

وعبر مغني الراب «أوفست» عن سعادته بهذه الهدية التي تمثلت في 500 ورقة نقدية من فئة 1000 دولار، إذ نشر مقطع فيديو على حسابه على «إنستجرام» لحظة استلامه الهدية.

وظهر في الفيديو، علامات الدهشة والفجأة على وجه «أوفست» عندما وجد الهدية موضوعة بشكل مرتب داخل ثلاجة فارغة، ليأتي من الخلف صوت «كاردي بي» وهي تقول له «انت تستحقها، يمكنك شراء سيارة أو المزيد من الملابس أو المجوهرات.. يمكنك أن تفعل كل ما تريد».