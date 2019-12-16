بالصور.. حادث انقلاب من مرتفع على ملعب كرة قدم بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بانه ورد بلاغ للعمليات على الرقم الموحد 997

عن حادث انقلاب من مرتفع على ملعب كرة قدم في تمام الساعه 4:14 مساء اليوم الاثنين وتم توجيه فرقة إسعافية الموقع مخطط بني سار .

وأفاد الزهراني بانه عند وصول الفرقة للموقع اتضح بوجود إصابتين في العقد الثالث من العمر وكانت اصابتهم متوسطه الخطورة .

وتم التدخل الاسعافيه بالموقع وبعد ذلك تم إسعافهم إلى مستشفى الملك فهد. بتواجد القيادة الميدانية بالموقع.