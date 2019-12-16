لوشيسكو : لقاء فلامينغو البرازيلي يختلف كثيرًا عن لقاء الترجي

نواف السالم(صدى):

أكد لوشيسكو مدرب فريق الهلال، اليوم الاثنين، على أن لقاء فلامينغو البرازيلي يختلف كثيرًا عن لقاء الترجي.

وقال المدرب : مباراة الغد تختلف كثيرًا عن المباراة السابقة مع الترجي ، ورغم أن المهارات الفردية للاعبين البرازيلين عامل مهم ، ولكن التنظيم أيضًا سيكون له تأثير كبير .

وأضاف : ” جوفينكو ” جاهز بشكل كامل للمشاركة في لقاء الغد، و ” قوميز ” جاهز،و طموحاتنا كبيرة ، وسوف ندخل المباراة بآمال كبيرة ، وفي ذات الوقت ليس هناك ما نخسره ، خاصة بعد النجاحات التي حققناها هذا العام من خلال الفوز بلقب دوري أبطال آسيا وبلوغ الدور قبل النهائي، والجماهير تتوقع منا أن نواصل تحقيق الانتصارات.

وتابع : لا أنزعج من الأسئلة التي تطرح بخصوص ” جيسوس ” وأنا سعيد بما حققته مع نادي الهلال ، ونحن على أتم الاستعداد لملاقاة فلامينغو .

واختتم لوشيسكو قائلًا :خسرنا ” سلمان الفرج ” ، وكان لدينا ضغط مباريات قبل البطولة .