نجم فلامنجو يكشف ما قاله خيسوس لهم عن الهلال

ماجد محمد(صدى):

أكد نجم فلامنجو البرازيلي اللاعب إيفرتون ريبيرو، أن مهمة الفريق أمام الهلال لن تكون سهلة، كاشفًا عن ما قاله لهم المدرب خورخي خيسوس مدرب الهلال الأسبق.

وقال خلال تصريحات صحفية أثناء تدريبات فريقه :« الهلال فريق قوي جداً ويملك لاعبين جيدين، وهذا ما قاله لنا المدرّب جيسوس».

وأضاف: «شاهدنا مستوى الهلال أمام الترجي، ونعلم جيداً أن المهمة لن تكون سهلة أمام بطل آسيا، سوف تكون مباراة رائعة».

وأشار إلى جاهزية فريق لمواجهة الهلال غدًا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مشددًا على دراسة منافسه جيدًا ومعرفة نقاط قوته وضعفه.