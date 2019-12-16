النيابة العامة: الإجراءات الجزائية في قضايا الأحداث طبيعتها خاصة

نايف السالم(صدى):

أوضحت النيابة العامة، أن الإجراءات الجزائية في قضايا الأحداث «ذكر أم أنثى دون سن ١٨» تتسم بطبيعة خاصة.

وأضافت : «لذا يطبق بشأنها نظام الأحداث، واعتبار نظام الإجراءات الجزائية القاعدة العامة لهذه القضايا فيما لم يرد بشأنها نص خاص ضمن نظام الأحداث وبالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه وطبيعة وصفه بكونه حدثاً».

وتنص المادة 12 من نظام الإجراءات الجزائية على الآتي: « يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك».

كما تنص المادة 22 من نظام الأحداث على الآتي: «فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثًا».