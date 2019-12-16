خبراء يحذرون من وضع المكياج أثناء ممارسة الرياضة

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التجميل ، عن اضرار ممارسة الكثيرات التمارين الرياضية من دون إزالة المكياج ، مقشيرين أنه خطأ كبير لأنه يلحق بالبشرة الكثير من الأضرار.

وقال الخبراء ، إنه أثناء ممارسة التمارين الرياضية يصبح الجلد ساخناً ما يؤدي إلى تفتح المسامات ويعزز بالتالي دخول الجزيئات والأوساخ إليها.

وينتج عن هذا انسدادها ما يمنع خروج العرق الضروري لتعديل درجة حرارة الجسم. وهذا ما يسبب الحساسية وظهور البثور.

ولهذا السبب من الأفضل القيام بتنظيف بشرة الوجه جيداً قبل الذهاب إلى النادي أو القيام بالتمارين في المنزل. ومن المفيد أن يطبق عليها في هذه الحالة القليل من كريم مرطب ومغذ.

ومن الضروري في موازاة ذلك تناول الأطعمة الصحية والتي لا تحتوي على مواد تلحق الضرر بالبشرة.