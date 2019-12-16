ندى موسى تكشف حقيقة زواجها من أحمد السعدني

القاهرة(صدى):

أوضحت الفنانة ندى موسى حقيقة زواجها من الفنان أحمد السعدني وذلك على ظهورها في صورة بفستان زفاف.

ونفت ندى موسى هذه الأخبار مؤكدة أنها غير صحيحة ومجرد شائعات انتشرت بسبب مشاركتها للسعدني في بطولة مسلسل ” شبر مية “، وأن هذه الصورة من المسلسل، وأكدت أنها لا تحب الحديث عن حياتها الشخصية لأنها ملكها وحدها.

والجدير بالذكر أن مسلسل ” شبر مية ” انتهى عرضه قبل أيام عبر قناة dmc، وشهدت الحلقة الأخيرة زواج ” ياسين وريهام ” الشخصيات التي جسدها أحمد السعدني وندى موسى.