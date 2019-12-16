نيجيريا توقف استقبال الرحلات التركية

أبوجا(صدى):

أوقفت الحكومة الفيدرالية النيجيرية، استقبال رحلات الخطوط الجوية التركية، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين.

وأوضحت الحكومة الفيدرالية النيجيرية أن السبب وراء إيقاف الرحلات التركية، هو تكرار وقائع المعاملة السيئة للركاب.

وقالت في بيان لها: الخطوط التركية لا تنقل الركاب وحقائبهم في الوقت نفسه، بشكل متكرر .

وأوضح بيان لهيئة الطيران المدني في نيجيريا أن الخطوط الجوية التركية نقلت أكثر من 85 مسافرًا نيجيريًا في رحلتها الأخيرة، إلى نيجيريا دون حقائبهم.

من جانبه، قال المدير العام لهيئة الطيران المدني النيجيرية النقيب عبد الحي سيدي إن هناك حالة استياء كبيرة بسبب استمرار الشكاوى السلبية من الشركة منذ أكثر من أسبوعين.