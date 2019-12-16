الكويت توضح حقيقة نشر إسرائيلي فيديو من أمام الأبراج

خالد الظفيري(صدى):

أوضح نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، حقيقة زيارة أحد الإسرائيليين الكويت ونشر فيديو من أمام أبراج الكويت .

وقال الجارلله «وإذا دخل هذا الشخص الكويت فبالتأكيد لم يدخل وفق جوازه الإسرائيلي بل دخل بجواز سفر لأحد الجنسيات التي يسمح بدخولها الكويت».

وأضاف: «الجميع يعلم أن موقف الكويت واضح في قضية التطبيع مع إسرائيل وموقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، ونحن مستمرون بدعم القضية الفلسطينية إلى أن يتحقق الحل العادل والشامل ونيل هذا الشعب الشقيق لمطالبه الشرعية».

وتابع الجارلله: «ما يعنينا في الكويت أن موقفنا واضح من هذه القضية؛ حيث إننا نرجو بأن تكون معطيات صفقة القرن تتفق تماما مع مرجعيات حل القضية الفلسطينية، وقرارات الأمم المتحدة وإذا لم تتفق هذه المعطيات مع مرجعيات حل القضية الفلسطينية فالأمور ستشهد المزيد من التعقيد».