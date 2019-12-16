«الخطوط السعودية للتموين» تتوج بجائزة أفضل ممارسات الحوكمة في المملكة

سعيد العجل(صدى):

توجت شركة الخطوط السعودية للتموين وللعام الثالث على التوالي بجائزة أفضل ممارسات حوكمة الشركات في المملكة، التي يقدمها مركز حوكمة الشركات بجامعة الفيصل، و ذلك خلال المؤتمر الدولي الأول لحوكمة الشركات في فندق فيرمونت بالرياض.

حيث صنفت الشركة من أفضل تسعة شركات في مؤشر حوكمة الشركات من بين 170 شركة مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول)، مما يمثل اعترافاً هاماً بممارسة الشركة لأفضل المعايير العالمية في مجال حوكمة الشركات.

وأعرب السيد وجدي الغبان، في تصريح بهذه المناسبة، عن سعادته وجميع منسوبي الشركة بهذه الجائزة المرموقة والتصنيف المتميّز الذي أحرزته شركة الخطوط السعودية للتموين في مجال حوكمة الشركات للعام الثالث على التوالي، نظراً للمستويات العالية التي تطبقها الشركة في مجال الحوكمة، وممارستها لكافة أعمالها باحتراف ومهنية عالية بمنظومة عمل متميّزة، مما عزز استقرارها وساهم في تطويرها وتنويع أنشطتها لمواكبة توجهات الدولة (رعاها الله)، و رؤية المملكة 2030.

وعبر السيد الغبان، عن بالغ شكره وتقديره لإدارة جامعة الفيصل لمبادرتها بهذا التكريم، ولاهتمامها بدعم مؤشر حوكمة الشركات في المملكة، معتبراً فوز الخطوط السعودية للتموين بهذه الجائزة إنجازاً هاماً يضاف إلى سجل الشركة الحافل في هذا المجال، ويمثل دافعاً قوياً للشركة لمواصلة مسيرة التميّز والإنجازات.

ومن جانبه أكد الأستاذ سلطان البوق، المستشار العام ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بشركة الخطوط السعودية للتموين، أهمية فوز الشركة بهذه الجائزة و المحافظة على تصنيفها المتقدم تقديراً لاهتمامها المتزايد و المستمر بتطبيق أفضل معايير الحوكمة، من خلال وضع وتحديث اللوائح والإجراءات الداخلية وتعزيز ثقافة الإلتزام، حتى تم الوصول إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وإعطاء المستثمرين والعملاء انطباعاً جيداً عن الشركة وجودة عملها.

الجدير بالذكر أن مؤشر الحوكمة يعتمد على أكثر من ثلاث مئة معيار، مقسمة على أربعة محاور بنسب متفاوتة هي: مجالس الإدارة، الإفصاحات المالية والشفافية، حقوق المساهمين، حقوق أصحاب العلاقة من غير المساهمين مثل الموظفين والعملاء والموردين والبيئة الطبيعية والاجتماعية .