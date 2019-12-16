حلول طبيعية بسيطة للتخلص من عسر الهضم

أميرة خالد(صدى):

قال أطباء ، أنه يكمن السبب الرئيس في عسر الهضم في استقرار حمض المعدة في المريء؛ ما يسبب شعورًا بعدم الراحة والانتفاخ وحتى الغثيان في الحالات القصوى، وهناك أسباب عديدة لحدوث ذلك، من أبرزها الإفراط في تناول الطعام، والأطعمة الحارة والدهنية، والتهابات المعدة، والقرحة، إضافة إلى التدخين وشرب الكحول ومتلازمة القولون العصبي وغيره.

وقدم الأطباء حلولًا طبيعية بسيطة للتخلص من مشكلة عسر الهضم ، بجانب تعاطي الأدوية المناسبة واتباع نمط حياة ورياضي صحيين .

صودا الخبز : تدخل صودا الخبز والمعروفة -أيضًا- باسم بيكربونات الصوديوم، في الكثير من العلاجات، بما في ذلك حل مشكلة عسر الهضم، لأنها تعمل كمضاد للحموضة وتساعد على تحييد حمض المعدة.

خل التفاح : يعد خل التفاح واحدًا من أكثر العلاجات الفعالة لعسر الهضم، وذلك بفضل ثرائه بالمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمعادن الأخرى التي تساعد على الهضم، كما يساعد في تقليل مستوى الدهون ومستوى ارتجاع الحمض، ويمكنك استهلاكه من خلال إضافته للماء أو العسل.

الزنجبيل : وله فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى، من أبرزها ثراؤه بمضادات الأكسدة التي تُعرف بفاعليتها في حل مشكلة عسر الهضم، كما أن احتواءه على مركبات الفينول يساعد في تخفيف تقلصات وتهيج المعدة، إضافة إلى الحد من التهابات المعدة.