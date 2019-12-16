ماكلارين تكشف عن أيقونتها 620R بسعر 300 ألف يورو

لندن(صدى):

أزاحت شركة ماكلارين، الستار عن سيارة السباقات 620R المخصصة للقيادة على الطرقات العادية، مشيرة إلى أنها ستُطلق رسميًا مطلع 2020 .

وأكدت الشركة، أن السيارة الرياضية الجديدة تعتمد على سواعد محرك ثماني الأسطوانات قوته 620 حصانا، و دوران أقصى يبلغ 620 نيوتن متر، وبالتالي تنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 9ر2 ثانية فقط، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 322 كلم/س.

كما أشارت إلى أنه سيُنتج 350 نسخة منها فقط، ويبلغ سعرها 300 ألف يورو.