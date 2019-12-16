بالفيديو.. ابنة إلهام الفضالة تبكي بسبب تجاهل والدتها لها

أميرة خالد(صدى):

اثارت ابنة إلهام الفضالة ، ضجة عبر مواعق التواصل الاجتماعي ، عقب ظهورها في مقطع فيديو وهي تبكي معبرة عن حزنها.

وسجل الفيديو أثناء وجودهما في السيارة حيث بدت الطفلة وهي تعترض مشيرة إلى أنها تبحث عن أم ثانية وأن والدتها تحب شقيقتيها الكبيرتين أكثر منها.

وحاولت الوالدة إقناع ابنتها بأنها ليست على حق لافتة إلى أنها تحبها وشقيقتيها بالدرجة نفسها ، وأصرت الطفلة على موقفها مضيفة أن والدتهالا تتحدث إليها. وهو ما أوضحته الأخيرة بالقول إن الأخيرتين كبيرتين وإنه يمكنها التحدث إليهما في بعض الأمور.