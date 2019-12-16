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كراني: عدم الاستقرار يودع أجواء الشرقية

كراني: عدم الاستقرار يودع أجواء الشرقية
الرياض(صدى):

أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الاثنين، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسحبها تودع أجواء الشرقية وتتجه إلى الشرق.

وأوضح « كراني » على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » ، وجود تحرك متسارع لعدم الاستقرار عن أجواء الشرقية بصورة مخالفة لجميع النماذج والتوقعات.

وقال في تغريدة له « ما يحدث اليوم لا يحدث غدًا، وما يُوضع على النماذج من أصباغ يحتاج لذوي إختصاص لدراسته وإعطاء نعم أولا؛ لأننا نعيش عالم علمي.. وليس فرضيات أو إدعاء للمعرفة.. العلم لله » .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 89279 ] نشر منذ 51 دقيقة

ربنا يريد بنا خير ..

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