كراني: عدم الاستقرار يودع أجواء الشرقية
أكد خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الاثنين، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسحبها تودع أجواء الشرقية وتتجه إلى الشرق.
وأوضح « كراني » على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « تويتر » ، وجود تحرك متسارع لعدم الاستقرار عن أجواء الشرقية بصورة مخالفة لجميع النماذج والتوقعات.
وقال في تغريدة له « ما يحدث اليوم لا يحدث غدًا، وما يُوضع على النماذج من أصباغ يحتاج لذوي إختصاص لدراسته وإعطاء نعم أولا؛ لأننا نعيش عالم علمي.. وليس فرضيات أو إدعاء للمعرفة.. العلم لله » .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 89279 ] نشر منذ 51 دقيقة
ربنا يريد بنا خير ..