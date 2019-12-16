بالفيديو.. حلا نورة تهاجم متابعا انتقد كثافة حاجبيها

الرياض(صدى):

هاجمت الفنانة السعودية حلا نورة، أحد المتابعين عقب تعليقه على حاجبيها الكثيفين قائلاً وهو يضحك ” ليه حواجبك زي البقرة ؟ ” .

وأعربت حلا نورة عن صدمتها من السؤال خلال لقاء مباشر مع متابعيها ، وأجابت: “شنوهل تعبير المفاجئ! حواجبي زي البقرة؟”.

وأشارت إلى أنها لا تجيد التعامل مع كاميرا الهاتف وأنها أكثر احترافاً أثناء الوقوف أمام كاميرا التلفزيون.

وابتعدت على الشاشة مشيرة إلى أنها تبدو بهذه الطريقة طبيعية أكثر وأنها تستخدم الإضاءة الصفراء لأن شعرها أسود.