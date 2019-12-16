السيسي: كلامي خطير مفيش مسؤول يقدر يقوله

القاهرة(صدى):

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنا بقول كلام مهم جدا وخطير ومفيش مسؤول يقدر يقوله، لكن أنا اعتبر إن إنسانيتي أكبر من وظيفتي ، مٌحذراً من خطورة الاستخدام السلبي لوسائل الاتصال الحديثة، وتأثير ذلك على بعض الدول .

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في جلسة “الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟”، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، صباح اليوم الاثنين: “هذا الاستخدام السلبي لصالح أجهزة مخابرات لإيذاء الدول التي تخرج عن الصف”، على حد تعبيره.

يذكر أن الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم، انطلقت مساء السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.