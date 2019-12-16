تطورات جديدة بشأن قاتلي «راجح الحارثي» عقب تمثيل الجريمة

القاهرة(صدى):

قررت النيابة العامة المصرية، حبس المتهمين بقتل راجح الحارثي، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وتفصيلا، شاهدت النيابة العامة، تمثيلاً من المتهمين لأحداث الجريمة في موقعها بالشقة السكنية، التي كان يقطن بها الحارثي في حي النزهة شرق القاهرة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهمان بكافة تفاصيل قتل الحارثي في مسرح الجريمة بغرض السرقة وحددا دور كل واحد منهما.

وقال المتهمان إنهما تعرفا على المجني عليه عن طريق “فيسبوك”، واتفقا على التقابل معه بالشقة محل الواقعة، وقاما بمحاولة تخديره طمعًا في سرقته عقب علمهما بنيته العودة إلى المملكة ، إلا أنه لم يتأثر بمحاولتهما لتخديره، فشل أحدهم

حركته عن طريق خنقه بملاءة سرير، وطعنه الثاني عدة طعنات بسلاح أبيض، ما أسفر عن حدوث إصابته التي أودت بحياته، وقاما بسرقة متعلقاته، والتخلص من ملابسهما وأداة الجريمة بإلقائهما بقطعة أرض فضاء في النزهة.