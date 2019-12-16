أبشع مجازر التاريخ.. تعرف على مذبحة «الجوازي» التي شهدتها ليبيا بأيادي الأتراك

طرابلس(صدى):

أزاحت إحدى القنوات الليبية الستار عن ذكرى ” مذبحة الجوازي ” ، وهي واحدة من أبشع المجازر التي قامت بها تركيا ضد قبيلة ” الجوازي ” التي كانت تسكن مدينة بنغازي.

وعن تفاصيل هذه المذبحة، فقد بدأت بدعوة الحاكم العسكري التركي ” القرمانلي ” لـ شيوخ الجوازي للحضور إلى القلعة التركية؛ بغرض إكرامهم وطلب الهدنة منهم بسبب وقوفهم أمام الاستبداد التركي.

وبمجرد جلوسهم داخل القلعة أعطى ” القرمانلي ” إشارته للحرس الخاص؛ لتنفيذ الهجوم عليهم، إذ تم ذبحهم جميعًا، ثم طالت المذبحة كل أنحاء القبيلة ليبلغ عدد القتلى أكثر من 10 آلاف فرد منهم نساء وأطفال.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مذكرتي التفاهم اللتين وقّعتهما قبل أيام الحكومة التركية مع حكومة طرابلس، حيث قرر رئيس حكومة طرابلس فايز السراج أن يتحالف بشكل علني مع طرف خارجي.

وتمنحان المذكرتين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقواته، الدخول لـ الأراضي الليبية.