مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

نواف السالم(صدى):

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2019\2020؛ حيث يقع ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، فيما يصطدم حامل اللقب ليفربول بأتلتيكو مدريد.

وأسفرت القرعة، عن تكرار لنهائي عام 2012 بين تشيلسي وبايرن ميونيخ؛ فيما يواجه برشلونة نظيره نابولي الإيطالي، فيما سيكون يوفنتوس أمام مواجهة اسعل بعض الشيء أمام ليون الفرنسي.

وتقام مباريات الذهاب في أسبوعين متتاليين، وذلك أيام 18 و19 فبراير، و25 و26 من الشهر ذاته، على أن تقام مباريات الإياب بالصيغة ذاتها، وذلك في 10 مارس و11 منه، و17 و18 من الشهر ذاته, فيما ستقام قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في 20 مارس 2020.

وتأتي مواعيد اللقاءات كالتالي: مباريات الذهاب:

– الثلاثاء (18-2): بوروسيا دورتموند في مواجهة باريس سان جيرمان، ليفربول في مواجهة أتلتيكو مدريد.

– الأربعاء (19-2): أتلانتا الإيطالي في مواجهة فالنسيا، توتنهام في مواجهة لايبزيج.

– الثلاثاء (25-2): تشيلسي في مواجهة بايرن ميونخ، نابولي في مواجهة برشلونة.

– الأربعاء (26-2): ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي، ليون في مواجهة يوفنتوس.

أما مباريات الإياب:

– الثلاثاء (10-3): فالنسيا في مواجهة أتلانتا، لايبزيج في مواجهة توتنهام.

– الأربعاء (11-3): باريس سان جيرمان في مواجهة بوروسيا دورتموند، ليفربول في مواجهة أتلتيكو مدريد.

– الثلاثاء (17-3): مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد، يوفنتوس في مواجهة ليون.

-الأربعاء (18-3): بايرن ميونخ في مواجهة تشيلسي، برشلونة في مواجهة نابولي.