«عروس» تشتعل غضبا وتدمر زفافها بسبب رقص العريس مع والدته

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثارت ” عروس ” أمريكية ضجة كبيرة بحفل زفافها؛ بعد أن انفجرت غضبًا من ” عريسها ” لرقصه مع والدته.

وتفصيلآ، فقدت ” العروس ” والدها وهي في سن صغيرة؛ مما دفعها للاشتراط على زوجها أن لا يرقص مع والدته لأنها لن تحظى برقصة مماثلة من والدها الراحل.

وتجاهل ” العريس ” مطلب عروسه ورقص مع والدته بشكل عفوي، مما دفع الحاضرين للتجمع حولهما وتشجيعهما.

غضبت العروس وغادرت القاعة فورًا وهي تصرخ وتبكي ثم توجهت إلى دورة المياه لتكمل نوبة الغضب هناك.

وعاد الزوجين بعد ذلك وبقيا سويًا خلال مراسم الحفل بعد ذلك، ونجحا في تجاوز تلك المشكلة.