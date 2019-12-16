أمير تبوك يستقبل السفير الأمريكي

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون ابي زيد والوفد المرفق له والذي يزور المنطقة حالياً .

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير والوفد المرافق له , متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة, منوهاً سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب السفير جون ابي زيد عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة تبوك، مشيداً بما شاهده في منطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.

وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة.