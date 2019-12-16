آخر ما نشرته شهيرة التواصل الاجتماعي «مها الفريح» قبل وفاتها بساعات

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للناشطة ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي “مها الفريح” ، يوثق منشورات مها التي نشرتها قبل وفاتها بساعات ، إثر تعرضها لحادث مروري بينما كانت في طريقها لتدريس القرآن لمجموعة من طالباتها.

وكان أدى المشيعون أمس الصلاة على الفريح بعد العشاء في مسجد الملك فهد، بمحافظة عيون الجواء بالقصيم.

وعلق المتابعون على مقطع الفيديو المتداول ، أنه آخر ما نشرته الفريح على حسابها عبر سناب شات، كما نشره زوجها مغرداً “إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرًا.. دعواتكم لزوجتي ورفيقة دربي #مها_الفريح بالرحمة والمغفرة”