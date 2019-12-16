حرب بالإنابة.. كشف مخطط إيران الخبيث لإشعال المعارك بالعراق بعيدا عن أراضيها

بغداد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن مخطط إيراني خبيث لإستغلال الإضطرابات السياسية في العراق والغضب الشعبي ضد الحكومة العراقية الموالية لطهران .

وأكدت أن طهران تسعى لإستغلال العراق كوقود لحرب مشتعلة مع الولايات المتحدة من خلال دعم العراقيين بأسلحة على طريقة الحرب بالنيابة بعيداً عن إراقة الدماء وضياع الأراضي الإيرانية .

وأكد مصدر عراقي أن الخبراء الإيرانيين أبلغوا قادة الميليشيات، أن الوضع في العراق سيكون مشابه للصراع في سوريا ، وستمتد المعارك من بغداد إلى البصرة .

وقال أن إيران قامت بتوريد أسلحة ومدرعات عسكرية تتبع الحرس الثوري وأنه سيتم استخدامها بعهدتهم على حساب دماءالعراقيين وبلادهم .