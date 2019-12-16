حرب بالإنابة.. كشف مخطط إيران الخبيث لإشعال المعارك بالعراق بعيدا عن أراضيها
كشفت مصادر إعلامية عن مخطط إيراني خبيث لإستغلال الإضطرابات السياسية في العراق والغضب الشعبي ضد الحكومة العراقية الموالية لطهران .
وأكدت أن طهران تسعى لإستغلال العراق كوقود لحرب مشتعلة مع الولايات المتحدة من خلال دعم العراقيين بأسلحة على طريقة الحرب بالنيابة بعيداً عن إراقة الدماء وضياع الأراضي الإيرانية .
وأكد مصدر عراقي أن الخبراء الإيرانيين أبلغوا قادة الميليشيات، أن الوضع في العراق سيكون مشابه للصراع في سوريا ، وستمتد المعارك من بغداد إلى البصرة .
وقال أن إيران قامت بتوريد أسلحة ومدرعات عسكرية تتبع الحرس الثوري وأنه سيتم استخدامها بعهدتهم على حساب دماءالعراقيين وبلادهم .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 49 دقيقة
من جعلوا نفسهم قمامة بعثروهم الدجاج بأرجلهم…هذا ينطبق على رافضة العرب الموالين لإيران..
الفكر القومي الفارسي المجوسي..يعرف ويدرك أن العرب الطائفيين يعشقون السلطة والتسلط والهيمنة والسيطرة
وإيران تملك الوسائل الفاعلة المال والسلاح والتدريب ومهمة العرب تخريب أوطانهم على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة
واذا دبت الفوضى لا سمح الله في دول الخليج العربي سنشاهد ظهور وتحرك الخلايا النائمة لإيران في كل دولة خليجية سبق ان تم تدريبهم في معسكرات حزب الله اللبناني في الجنوب والبقاع و معسكرات الحرس الثوري في ايران والعراق.
نحن محاطين بالاعداء وينتظرون ساعة الصفر للانقضاض علينا إذا لم نحافظ على أمننا الوطني.