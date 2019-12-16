إيندهوفن يستغني عن خدمات  مارك فان بومل

نواف السالم(صدى):

أوضح نادي أيندهوفن أنه استغنى عن خدمات المدرب مارك فان بومل بسبب النتائج المخيبة أخيرًا، مبينا أنه سيعين مدربًا مؤقتًا في وقت لاحق اليوم الاثنين.

ومن جهته، أشار تون غربراندز، المدير العام للنادي في بيان: ”عروض الفريق ونتائجه لا ترتقي لطموحات النادي وتوقعات أنصاره.

وأبان غربراندز:”بعد مراجعة الوضع الحالي للفريق الأول اتخذنا هذا القرار المؤلم. حاولنا جميعًا تغيير حظوظ الفريق لكننا أخفقنا في ذلك“.

وكان أيندهوفن خسر 3-1 أمام غريمه فينوورد في الدوري يوم الأحد ليتراجع للمركز الرابع في الترتيب برصيد 31 نقطة متأخرًا بعشر نقاط عن أياكس أمستردام، المتصدر، الذي يتساوى برصيد 41 نقطة مع الكمار الثاني.