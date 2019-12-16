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بنك الرياض يوفر وظائف شاغرة

بنك الرياض يوفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك الرياض عن توفر 4 وظائف بمسمى محاسب لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها (مالية)، وذلك عبر تمهير (للتدريب على رأس العمل)، للرجال الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / مالية.

واشترط البنك؛ اللغات الإنجليزية : متوسط، نوع الدوام : دوام كامل، فترة العمل : صباحية، مقر العمل بمدينة الرياض؛ بينما وصف التدريب: تخطيط أنشطة المحاسبة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الحفاظ على السجلات المالية ومراجعتها، بما في ذلك معالجة الحسابات ، والمساعدة في إعداد البيانات المالية؛ بينما للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا

 


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