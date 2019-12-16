زير نساء يكسر قلب امرأة تصغره بـ 40 عاما في اللحظات الأخيرة

لندن (صدى):

تسبب مٌسن بريطاني يٌدعى ” رون شيبارد 71 عاماً ” ، المعروف بالأكثر زواجاً في بريطانيا ، إحباط وخيبة أمل فتاة أمريكية تٌصغره بأربعين عاماً ، عقب إلغاؤه الزواج منها في آخر لحظة مخطط زواجه التاسع .

وقالت مصادر إعلامية ، إن رون شيبارد اقترح على روز هانس، الشهر الماضي، الزواج، بعد سنة من “المواعدة عبر الإنترنت”، قبل أن يقرر التراجع عن مخططه.

وعلق رون، الذي يعيش في بلدة سوميرتون ، على الواقعة قائلاً ، “كان من المفترض أن نلتقي الجمعة الماضي، لكنني شعرت في آخر لحظة أنني غير مقتنع بهذه الخطوة.. خصوصا أنني لا أكن أي مشاعر للطرف الثاني”.

يٌذكر أنه تزوج رون لأول مرة في عام 1966، وكشف أنه يفكر حاليا في تأليف كتاب يروي فيه تجاربه “الغرامية” مع النساء.