بالفيديو.. صور الدكتورة خلود على «تاكسي لندن» تفتح النار عليها

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود فيديو جديد لها عبر “سناب شات ” تسبب في جدل كبير بين متابعيها بعدما أظهر لقطات لصورها على التاكسي في شورع لندن ونيويورك .

وقالت الدكتورة خلود عبر الفيديو : التاكسي اللي عليهم صورتي راح تلقونهم منتشرين انتشار كبير .

وتابعت : يعني ما تدرون الشعور يجنن إن صوري بشوارع لندن ونيويورك الحمد لله وايد الشعور حلو وأذهل مفاجأة عيد ميلادي إن صوري في أرقى المناطق والشوارع، يجننون صوري، أوف نار .

وانتقدها الكثير من المتابعين ظهورها في تباهي واستعلاء وإستعراض ، بينما أشار البعض أنه أسلوب دعائي معروف وأن الكثير من راغبي التوسع في الشهرة يدفعون المال من أجل لصق صورهم ، وأن ما حدث في شوارع لندن لا يتعدى ذلك .