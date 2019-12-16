تعاون خليجي جديد بين الأمير عبدالرحمن بن مساعد وأصالة

الرياض(صدى):

أكدت الفنانة السورية، أصالة نصري، خلال تواجدها في حفلها الغنائي ضمن حفلات سمرات موسم الرياض، عن وجود تعاون جديد بينها وبين الأمير عبدالرحمن بن مساعد في ألبومها الجديد.

وقالت أصالة: ” ألبومي سيتضمن مفاجأة قوية، وأقول ذلك للمرة الأولى عن أعمالى منذ ظهوري على الساحة”، وذلك في الإشارة إلى التعاون بينها وبين ” بن مساعد “.

وتعرّض الأمير عبدالرحمن بن مساعد لانتقادات واسعة من مغردين، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يقبّل رأس الفنانة أصالة في أثناء وجوده معها في حفل ” ليلة سهم ” الذي أقيم ضمن فعاليات ” موسم الرياض ” وغنّت فيها أصالة، نوفمبر الماضي.