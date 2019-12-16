اختتام قافلة «رحلة السلامة» بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

شهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بعسير عبدالرحمن عوضة ، والمدير الإقليمي لشركة تطوير في المنطقة الجنوبية محمد الشهراني ، وممثلو المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للمرور ، الحفل الختامي الذي نظمته شركة تطوير خدمات النقل التعليمي لقافلة “رحلة السلامة ” في محطتها الخامسة والأخيرة بمدرسة الشرف الابتدائية بأبها ، بمشاركة تعليم المنطقة ، والدفاع المدني والمرور، وبحضور مشرفي النقل المدرسي .

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب بتعليم عسير علي صهفان أن الفعالية تضمنت تعريف الطلاب والمجتمع بوسائل السلامة في وسائل النقل المدرسي ، وكيفية الاستخدام السليم خلال الصعود للحافلة والنزول ، وتعريفهم بالتقنيات الحديثة المزودة بها تلك الحافلات وفق متطلبات الأمن والسلامة .