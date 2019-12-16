مدير جامعة الملك خالد يدشن عددًا من المبادرات والخدمات الإلكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي عددًا من المبادرات والخدمات الإلكترونية، من أهمها برنامج Cyber Savvy، وهو برنامج شامل تندرج تحته جميع مبادرات التوعية والتدريب في الأمن السيبراني، ويهدف إلى نشر أمن المعلومات كثقافة مجتمعية سواء داخل الجامعة أم خارجها، وفي إطار هذا البرنامج تم تنفيذ مبادرة “كوني آمنة”، والتي قام من خلالها فريق المتدربات بإدارة الحوكمة والتوعية بعقد ورش عملية توعوية في مجال أمن المعلومات، كما سينطلق ضمن هذا البرنامج مبادرة تدريب موظفي وموظفات الجامعة في الأمن السيبراني والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الأمني لدى شريحة الموظفين بحكم استخدامهم المباشر لمختلف الأنظمة داخل شبكة الجامعة، حيث تمثل مثل هذه المبادرة جانبًا من جوانب خطة التوعية في مجال الأمن السيبراني.

كما شمل التدشين برنامج الـتدريب “it internship program” ومبادرة نادي الألعاب الإلكترونية والتي تهتم بالأنشطة المرتبطة بالألعاب الإلكترونية واستخداماتها، وتسعى لتكوين مجتمع معرفي واع في مجالات الألعاب الإلكترونية، من خلال المجال التقني، للمساهمة في تحقيق خطة الجامعة الاستراتيجية، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كذلك تم تدشين مبادرة المعسكر البرمجي والتي تسعى لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بتمكين شباب وشابات الوطن في المجال التقني، ويعد الأول من نوعه في المملكة والمتخصص في تأهيل مطوري الويب والتطبيقات لسوق العمل في فترة مكثفة عن طريق فريق عمل متخصص في مجال التطوير والبرمجة بالإضافة إلى مختصي ريادة الأعمال والمشاريع التقنية.

وإضافة إلى ذلك مبادرة “نساء في الأمن السيبراني”، الهادفة لتعزيز فرص نجاح المرأة السعودية في مجالات الأمن السيبراني وأمن المعلومات، بمشاركة نخبة من المتخصصات في المجال، لتحقيق رسالة الجامعة المتمثلة في الإسهام المجتمعي من خلال التوظيف الأمثل لمواردها، بالإضافة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، لتعزيز دور المرأة في شتى المجالات التي يتطلبها سوق العمل.

كما تضمنت الخدمات الإلكترونية تصاريح دخول المركبات حيث تتم الموافقة على طلبات تصاريح دخول المركبات إلكترونيًّا لجميع الموظفين في الجامعة وكذلك الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتم الموافقة عليها عن طريق منسوبي إدارة السلامة والأمن الجامعي المعرفين من قبل مدير النظام، ومن مميزات هذه الخدمة التخلص من المعاملات الورقية كليًّا وسهولة تتبع التصاريح إلكترونيًّا وحظر المخالفين عن طريق رقم التصريح وطباعة تقارير النظام عن طريق محددات بحث عديدة وإرسال رسائل نصية عند القبول أو الرفض، ومبادرة نظام المؤتمرات والندوات وورش العمل والتي تتيح إدارة الحجز للمؤتمرات وورش العمل وإضافة وإدارة تفاصيل المؤتمر والتسجيل.