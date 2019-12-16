العمل: مسؤولية استقبال العاملات المنزليات على مكاتب الاستقدام بشكل كامل

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مكاتب وشركات الاستقدام مسؤولة بشكل كامل عن استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل في المملكة لأول مرة، وذلك في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تسهيلاً للإجراءات أصبحت مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة بالمملكة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، وذلك في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم؛ كما سيتم تطبيق هذه الإجراءات في مطار الملك فهد بن عبدالعزيز بالدمام اعتبارًا من تاريخ 25 ديسمبر 2019م».

وأقرّت وزارة العمل في وقت سابق، مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل في المملكة؛ لتيسير عملية استقبالهن بنظام الخروج والعودة تسهيلاً على المواطنين، على أن يكون استقبال العاملة المنزلية في المطار

تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل كامل.