إزالة تعديات على مساحة 70 الف متر مربع جنوب مكة

حسين العلي(صدى):

أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بمشاركة الجهات الأمنية تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة على مساحة 70 الف متر مربع .

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح بأن الإزالة تمت بمشاركة الجهات الأمنية و إدارة الخدمات العامة، مؤكداً بأنه توجد هناك توجيهات لإزالة جميع التعديات على الأراضي الفضاء والمرافق العامة، وأن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة والحد من الظواهر السلبية .

من جانبه أشار رئيس قسم المراقبة المهندس ياسر السلمي أن حملة إزالة التعديات الواقعة بمنطقة الحسينية شملت إزالة 34 أرضاً مسورة غير نظامية بمساحة إجمالية بلغت 70.000 الف متر مربع، وجميعها مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وهي عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة.