بالفيديو.. ضباط شرطة بأمريكا يقتلون صديقهم عن طريق الخطأ

واشنطن(صدى):

أطلق ضباط بشرطة مدينة نيويورك الأمريكية، الرصاص على زميلهم وقتله بالخطأ، أثناء اشتباكه مع متهم يحمل مسدسًا؛ فيما تم قتل المتهم أيضًا.

وأظهر مقطع فيديو، أن الضابط “مولكين” وزميله روبرت وتشرز، أوقفا سيارة المشتبه به “وليامز”؛ وذلك لسؤاله عن واقعة إطلاق نار حدثت بالتجمع السكني في برونكس مؤخرًا؛ لكن ما إن أوقفت الشرطة السيارة، حتى هرب “وليامز”.

وجرى الضابط “مولكين” خلفه، وتَبِعه عدد من الضباط كانوا متواجدين، وعلى رصيف الشارع، ليتمكّن “مولكين” من الإمساك بـ”وليامز”، واشتبك معه؛ حيث حاول المشتبه به “وليامز” مد يده من أجل سحب مسدس من ملابسه.

وفي تلك اللحظة، صرخ أحد الضباط “إنه يسحب مسدسه”، وبعدها توالى إطلاق الرصاص بهدف إصابة المشتبه به؛ لكن رصاصة أصابت زميلهم “مولكين” وتسببت في قتله.