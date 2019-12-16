بالصور.. محافظ أملج يستقبل رئيس بلدية المحافظة الجديد

بدر الحارثي(صدى):

استقبل محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي في مكتبه اليوم , رئيس بلدية محافظة أملج المعيّن حديثاً المهندس غازي بن محمد العتيبي يرافقه رئيس البلدية المكلف السابق المهندس نزال بن سليمان العطوي ، بحضور وكيل المحافظ مسعود بن مسلم الجهني ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني .

واستمع المهندس العتيبي إلى حديث المحافظ الذي رحب به وتمنى له وزملائه في بلدية المحافظة كل التوفيق , معرباً عن شكره واعتزازه لمحافظ أملج، على توجيهاته التي تصب في مصلحة الجميع ، والارتقاء بالخدمة التي تقدمها البلدية في المحافظة.

من جهة أخرى باشر المهندس غازي محمد العتيبي اليوم مهام عمله في مكتبه ببلدية محافظة أملج بعد صدور قرار أمين منطقة تبوك بتكليفه رئيساً لبلدية محافظة أملج .

واستقبل المهندس العتيبي بمكتبه مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي البلدية الذين قدموا له التهنئة بمناسبة تكليفه رئيساً لبلدية المحافظة.