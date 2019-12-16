أمانة عسير و بلدياتها تطرح 1200 فرص استثمارية

محمد بن طحيطح(صدى):

طرحت أمانة منطقة عسير و بلدياتها نحو 1200 فرصة استثمارية ، وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول الى القطاع الاستثماري في منطقة عسير أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي موضحاً بأن هذه الاستثمارات شملت العديد من المشاريع المتنوعة .

من جهتها اضافت مدير إدارة التسويق بوكالة الاستثمار مرام العطيات بأن الأمانة تعد من أكبر الامانات في المملكة من خلال طرحها للفرص الاستثمارية مؤخراً، و المتاحة حالياً على بوابة ” فرص ” في مواقع متعددة من منطقة عسير.

مشيرة إلى أن طرح الفرص الاستثمارية جاء متنوعاً , و موزعاً على كافة مدن ومحافظات المنطقة، وذلك بعد دراسات، وخطط دقيقة للمواقع الاستثمارية , للتوصل إلى أفضل النشاطات الاستثمارية .

و نبهت إلى ان الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في المشاركة للتنمية المستدامة بالمنطقة عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع ,والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة , وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.

مؤكدة بأن الفرص الاستثمارية المميزة التي طرحتها الأمانة و بلدياتها مؤخراً جاءت امتدادًا لسلسلة من الفرص , والمواقع الاستثمارية المطروحة بهدف تنمية المنطقة و دعمها اقتصاديا .