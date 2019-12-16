  • الإثنين 16

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. واقعة مرعبة لإختفاء أم وابنتها في ظروف غامضة

واقعة مرعبة لإختفاء أم وابنتها في ظروف غامضة

واقعة مرعبة لإختفاء أم وابنتها في ظروف غامضة
واشنطن(صدى):

في حادثة غريبة على الإطلاق ، اختفت أم وابنتها من منزلهما بولاية تكساس الأمريكية دون وجود أي خلافات مسبقة مع زوجها أو دلائل شبهة جنائية .

وأثارت الواقعة الرعب بين السكان ، إذ أكدوا أنهم لم يلاحظوا أي تحركات غريبة أو قدوم أي شخص إلى المنزل أو خروج الأم وطفلتها، كما أكدت الشرطة أن ممتلكات المرأة كما هي ولم يكن أي محاولات للسرقة ، ولا تزال سيارتها أمام المنزل .

أما الأب فقد أكد أنه علم بإختفاء زوجته” هيدي بروسارد” وابنته من اتصال مدرسة ابنه الأكبر يفيد بأن الأم لم تأتي لإصطحاب ابنها من المدرسة بعد نهاية اليوم الدراسي .

وأكد أنه لم يكن هناك أي خلافات معها ، وكأنها تبخرت من المنزل مع ابنتها ، كما لم تعتقل الشرطة أي مشتبه به .
وقال الأب “شاين كاري”: إنها امرأة رائعة وأنيقة ولطيفة.. واحدة من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق.. إنها مستعدة للقيام بأي شيء من أجل أطفالها .
وتابع : ذا رأيتم أي امرأة جميلة تسير مع بنت صغيرة داخل سيارة مشبوهة، الرجاء الاتصال في الحال .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *