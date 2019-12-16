واقعة مرعبة لإختفاء أم وابنتها في ظروف غامضة

واشنطن(صدى):

في حادثة غريبة على الإطلاق ، اختفت أم وابنتها من منزلهما بولاية تكساس الأمريكية دون وجود أي خلافات مسبقة مع زوجها أو دلائل شبهة جنائية .

وأثارت الواقعة الرعب بين السكان ، إذ أكدوا أنهم لم يلاحظوا أي تحركات غريبة أو قدوم أي شخص إلى المنزل أو خروج الأم وطفلتها، كما أكدت الشرطة أن ممتلكات المرأة كما هي ولم يكن أي محاولات للسرقة ، ولا تزال سيارتها أمام المنزل .

أما الأب فقد أكد أنه علم بإختفاء زوجته” هيدي بروسارد” وابنته من اتصال مدرسة ابنه الأكبر يفيد بأن الأم لم تأتي لإصطحاب ابنها من المدرسة بعد نهاية اليوم الدراسي .

وأكد أنه لم يكن هناك أي خلافات معها ، وكأنها تبخرت من المنزل مع ابنتها ، كما لم تعتقل الشرطة أي مشتبه به .

وقال الأب “شاين كاري”: إنها امرأة رائعة وأنيقة ولطيفة.. واحدة من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق.. إنها مستعدة للقيام بأي شيء من أجل أطفالها .

وتابع : ذا رأيتم أي امرأة جميلة تسير مع بنت صغيرة داخل سيارة مشبوهة، الرجاء الاتصال في الحال .