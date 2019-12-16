الهلال يضع نجوم آسيا على قمصان لاعبيه بعد العالمية

ماجد محمد(صدى):

قرر نادي الهلال ، أن يضع 3 نجوم على قمصان لاعبيه، وذلك في إشارة للبطولات الآسيوية الثلاث التي حققها الفريق.

وقالت مصادر إعلامية ، من المنتظر أن يظهر لاعبو الهلال بقمصان تحمل النجوم الثلاث عقب عودتهم من المشاركة في بطولة أندية العالم، حيث سيستهل الفريق أولى مبارياته المحلية بالقمصمان الجديدة.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، صنف فريق الهلال بعد فوزه على الترجي التونسي وتأهله لنصف نهائي بطولة أندية العالم ضمن أفضل 4 أندية في العالم.