الزايدي يدشن مبادرات نوعية بابتدائية عبد الله بن الزيبر بقاعدة الأمير سلطان الجوية

بدر الحارثي(صدى):

دشن مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية الأستاذ عبد الله الزايدي مجموعةً من المبادرات النوعية بابتدائية عبد الله بن الزبير بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج وذلك بحضور قائد جناح التدريب العميد الفني الركن / إبراهيم أبو حدين

ومدير العلاقات العامة والدعم المعنوي النقيب / مالك المورقي

ومدير الإشراف التربوي بتعليم الخرج الدكتور / حمدان الحارثي، ومدير القياة المدرسية الأستاذ/ مبارك الرشيدي ، وعدد من قيادات المدارس بالقاعدة .

وشملت المبادرات تدشين قاعة التربية البدنية ، ومعمل اللغة العربية وركن القرّاء، ومعمل المهن والابتكار ، ومعمل الرياضيات ، والاطلاع على قاعة القائد خالد الشبلان للقرآن الكريم .

وكذلك مسابقة 2030 للرياضيات ..

وأشاد الزايدي بالاتجاهات التربوية التي تعمل عليها ابتدائية عبد الله بن الزبير بقيادة الأستاذ عبد الله العنزي والتي تمنح المدرسة قدرة متجددة ومستمرة للتعلم والتكيف والتنفيذ المتدرج وتكوين مجتمعات التعلم المهنية والتي تصب في بناء الطالب لتواكب رؤية المملكة في الطرق المتجددة لتعليم الطلاب .. مقدماً شكره لقائد قاعدة الأمير سلطان الجوية اللواء الطيار الركن خالد بن عبدالله الشبلان ، ولفريق عمله على الدعم المستمر للتعليم في مدارس القاعدة .

وأكد الدكتور حمدان الحارثي على حرص القيادة الحكيمة على التعليم والتجديد في نواتجه للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية بأعلى جهد ممكن من خلال الوقوف على أهم الممارسات والعمليات التي من دورها الارتقاء بالمستهدف الأساسي في العملية التعليمية والاستعانة بأحدث الاتجاهات التربوية التي تخدم المتعلم في مسيرته العلمية والمستقبلية .

من جانبه أوضح قائد ابتدائية عبد الله بن الزبير الأستاذ عبد الله بن الحميدي العنزي أن المدرسة تسلط الضوء على المبادرات التي من خلالها تطور مستوى الطالب لتحقيق بوادر متألقة ومثمرة ؛لاسيما أن رؤية المملكة للتعليم جانب كبير فيها وهذا ماتسعى له سياسة التعليم ، ذاكراً أن هذا الجهد انطلق بفريق عمل مميز من معلمي المدرسة الذين يسعون في تقديم كل جهدهم فيما يصبّ في مصلحة الطالب مؤكداً أن المبادرات ستحظى باهتمام ومتابعة وتطوير ، حتى تحقق النتائج المرجوة منها .

وفي ختام التدشين تم تبادل الدروع التذكارية بين منسوبي التعليم وقاعدة الأمير سطان الجوية بالخرج ، بعدها توجه الجميع لمقر ( بصمة قائد ) في نادي الضباط بالقاعدة مطّلعين على بعض أعمال القاعدة ومسيرتها

وتناول وجبة الإفطار .