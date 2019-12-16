«قرقاش» ينتقد محاولات إضعاف منظمة التعاون الإسلامي

أبوظبي(صدى):

تحدث الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عن إضعاف منظمة التعاون الإسلامي وما يمكن أن يؤدي من آثار سلبية.

وعن ذلك، قال ” قرقاش ” عبر حسابة على ” تويتر ” : ” إضعاف منظمة التعاون الإسلامي ليس من مصلحة العالم الإسلامي ودوله ” .

وأوضح ” قرقاش ” أن سياسة المحاور تجاه المنظمة وأعضائها سياسة قصيرة المدى ولا تتسم بالحكمة.

وأضاف: ” الإجماع ووحدة الكلمة وبرغم صعوبة بلورتها أحيانًا، تبقى أكثر تأثيرًا من المحاور الانتقائية والتفتيت وستثبت الأيام صحة ذلك ” .

ومنظمة التعاون الإسلامي هي منظمة إسلامية دولية تجمع 57 دولة إسلامية، وتأسست في الرباط في 25 سبتمبر 1969.