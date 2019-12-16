منصة «رحلتي» تحقق المركز الأول في تحدي الشركات الناشئة

حامد العمري(صدى):

حققت منصة رحلتي المرتبة الأولى في تحدي عرب نت للشركات الناشئة على مستوى الشرق الأوسط والتي أقيمت ضمن فعاليات ملقتى عرب نت الذي أقيم في مدنية الرياض خلال الفترة من 10 إلى 11 ديسمبرالحالي وذلك بعد منافسة مع أكثر من 30 شركة ناشئة تقدمت للمنافسة في التحدي من أكثر من 5 دول في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي تحقيق منصة رحلتي المرتبة الأولى تتويجاً لجهودها الإبداعية والرائدة على مستوى العالم في ربط المدارس بالوجهات المستقبلة للرحلات التعليمية بمختلف أنواعها والعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة من خلال رحلات تعليمية هادفة تتماشى مع الأهداف الطموحة التي حددتها رؤية 2030 في ما يتعلق ببناء الأجيال القادمة. وأشار بهذه المدير التنفيذي للمنصة الأستاذ عبدالعزيز العنزي، إن رحلتي تعمل من خلال شركائها على بناء مسارات متجددة لرحلات مدرسية متكاملة يتم تصميمها بشكل خاص لتحقيق 29 هدف من الأهداف الفرعية التي حددتها رؤية 2030 على المستوى الثالث، ومشيراً إلى تسجيل أكثر من 1400 مدرسة ما بين حكومية وأهلية في المنصة حتى الآن بالإضافة إلى أكثر من 250 جهة مستقبلة للرحلات المدرسية وتنفيذ أكثر من 1000 حجز ناجح لرحلات مدرسية في مختلف أنحاء المملكة.

وفي الختام دعا العنزي المدارس إلى سرعة التسجيل في المنصة وذلك للاستفادة من رحلاتها المجانية، مرحباً في الوقت ذاته بمشاركة المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة على حد السواء في العملية التعليمية من خلال التسجيل في المنصة لإستقبال الرحلات المدرسية بما يتوافق مع اشتراطاتها الخاصة.